В Волжском районе мужчина осужден за неоднократное вождение автомобиля в нетрезвом виде

В Волжском районе местному жителю вынесен обвинительный приговор за неоднократное нарушение ПДД РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.



Инспекторы дорожно-патрульной службы ОМВД России по Волжскому району, находясь на маршруте патрулирования для проверки документов остановили автомобиль Lada Granta, под управлением местного жителя.



Во время проведения административной процедуры ранее лишенный права управления транспортными средствами 37-летний мужчина не смог предъявить сотрудникам Госавтоинспекции водительское удостоверение. Также полицейские выявили у него явные признаки алкогольного опьянения, отстранили водителя от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Мужчина отказался, так как признал, что находится в состоянии опьянения и не захотел проходить «лишних», по его словам, процедур.



Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку, откуда его забрал не имеющий претензий к задержанному собственник.



В ходе производства по административному делу полицейские установили, что водитель уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные грубые правонарушения.

В отношении задержанного были возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство, расследованы и направлены в суд для принятия решения по существу.



Мужчине, с учетом всех обстоятельств, назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства с лишением права управления транспортными средствами на срок 4 года со штрафом в размере 20 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.



Фото: ГУ МВД СО