В Волжском районе мужчина осужден за незаконный оборот наркотиков

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Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Волжскому району в мае прошлого года от неравнодушных граждан получили информацию о том, что местный житель 1994 года рождения причастен к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки полученной информации полицейские задержали ранее не судимого мужчину, выявили у него явные признаки наркотического опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил категорическим отказом.

Полицейские провели личный досмотр задержанного и осмотр его места проживания. Оперуполномоченные обнаружили и изъяли у мужчины и в квартире свертки с порошкообразным веществом. Как пояснил задержанный, изъятое – наркотик синтетического происхождения, который он приобрел для собственного употребления.

За совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он употребил наркотические средства), правонарушителю судом назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

Изъятое вещество, согласно результатам исследования ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, является наркотическим средством –метилэфедрон, в значительном размере.

Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району, задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для принятия решения по существу.

Волжский районный суд доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 20 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Фото: ГУ МВД СО