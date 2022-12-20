В Тюмени девушку оштрафовали за двусмысленную фразу об армии

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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС России жительницу Тюмени, объяснявшую фразу "Нет в***е" нелюбовью к вобле, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области во вторник, передает РИА Новости.

"Центральный районный суд признал виновной Алису К. в административном правонарушении (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП России) <...> и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

На девушку, 24 сентября написавшую на асфальте на площади Единства и согласия мелом слова "Нет в***е", полиция составила протокол о дискредитации российской армии. В суде девушка утверждала, что фраза означает "Нет вобле" — якобы к этой рыбе у нее острая неприязнь. По ее словам, якобы только после задержания она узнала, что на площади в это время проходила несанкционированная акция против частичной мобилизации.

Изначально Центральный районный суд Тюмени прекратил производство по делу за отсутствием состава правонарушения, однако в конце ноября Тюменский областной суд по жалобе полиции отменил решение нижестоящей инстанции и направил дело на новое рассмотрение.

В своей жалобе представитель УМВД просил рассмотреть дело снова, поскольку "не было учтено наличие всех представленных доказательств, свидетельствующих о том, что девушка своими действиями дискредитировала использование Вооруженных сил Российской Федерации". В этот раз жительнице Тюмени не удалось убедить суд, что надпись на асфальте касалась именно нелюбви к рыбе.

По информации местных СМИ, для рисования она использовала коробку желтого цвета с синим мелом — ее полиция девушке вернула.

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