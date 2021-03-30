В Тольятти азартные игры проводились в одной из квартир многоэтажного дома

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Полицейские Тольятти получили оперативную информацию о функционировании подпольного заведения для проведения азартных игр в одной из квартир в многоэтажном доме в Центральном районе города.

Полицейские установили собственника квартиры, который пояснил, что жилплощадь сдал в аренду. По подозрению в организации деятельности незаконного игорного заведения сотрудники полиции установили квартиросъёмщика – ранее не судимую местную жительницу 1989 года рождения.

Оперативники изъяли оборудование для проведения незаконных азартных игр: системные блоки – 15 штук, мониторы – 17 штук, клавиатуры - 15 штук, компьютерные манипуляторы – 16 штук, сотовые телефоны, аудио колонки и 10 200 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области