В Тольятти вынесен приговор в отношении бывшего судьи, получившего взятку

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Следствием и судом установлено, что в августе 2018 года в Автозаводской районный суд города Тольятти поступило уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении вымогательства, которое было принято к рассмотрению осужденным. Осенью того же года, к осужденному обратился его знакомый, действующий в интересах обвиняемого, с просьбой о вынесении объективного решения по уголовному делу.

"Рассматривая указанное уголовное дело, судья принял решение воспользоваться данными обстоятельствами в целях личного корыстного обогащения. Реализуя свои намерения, он сообщил своему знакомому о том, что изменил квалификацию с вымогательства на самоуправство и освободил от уголовной ответственности указанного выше гражданина, в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Одновременно он потребовал передать ему незаконное денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей", - сообщает пресс-служба СУ СК СО.

Предполагаемый посредник и бывший подсудимый обратились в правоохранительные органы, а в марте 2019 года посредник, действуя уже в рамках оперативного эксперимента, передал судье часть денежных средств размере 550 тысяч рублей. Однако, после их получения осужденный был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима, штрафа в доход государства в размере 1 миллиона рублей, а также запрет занимать должности сроком на 5 лет. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Фото: СУ СК СО