В Сызрани задержаны женщина и ее сожитель после обнаружения тела 9-месячного ребенка в их квартире

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11 февраля 2024 года в квартире дома, расположенного в городе Сызрани обнаружено тело 9-месячного ребенка без признаков жизни.



По данному факту следственным отделом Сызрани расследуется уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

"По результатам проведенной в ходе предварительного следствия судебно – медицинской экспертизы установлено, что смерть ребенка наступила в результате черепно-мозговой травмы. Анализ проведенных следственных действий дал основание полагать, что смерть носит криминальный характер, а к совершению преступления причастны мать ребенка и ее сожитель, в связи с чем они сегодня задержаны по подозрению в совершении указанного преступления", - сообщили а пресс-службе СУ СКР СО.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: СУ СКР СО