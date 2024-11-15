В Сызрани транспортные полицейские выявили группу иностранных гражданин, занимающихся незаконным оборотом наркотиков

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Следственным отделом Сызранского ЛО МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

В марте 2024 года в ходе реализации оперативной информации в районе станции Жигулевское море оперативники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте выявили троих граждан одной из стран Средней Азии, причастных к оборудованию тайников-«закладок» с наркотиками.

В ходе осмотра автомобиля, на котором они передвигались, на полу были обнаружены две пластиковые бутылки со свертками синего и голубого цвета с порошкообразным веществом.

Согласно проведенному экспертному исследованию изъятое вещество является «героином» общей массой более 560 граммов.

Сотрудниками полиции было установлено, что 22-летний и 24-летний граждане Республики Туркменистан и 30-летний гражданин Республики Узбекистан прибыли на территорию Российской Федерации с целью распространения наркотических средств.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте