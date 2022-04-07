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В Сызрани  30-летняя местная жительница подозревается в убийстве знакомого

7 апреля 2022 21:44
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По версии следствия, ссора между знакомыми произошела на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе распития спиртных напитков.

Следственным отделом Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении убийства.

"3 апреля текущего года в непосредственной близости от одного из многоквартирных домов, расположенных по улице Людиновской города Сызрани, было обнаружено тело мужчины 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде раны в области грудной клетки", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Задержана 30-летняя местная жительница. По версии следствия, ссора между знакомыми произошела на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе распития спиртных напитков.

В процессе конфликта женщина взяла нож и, выталкивая мужчину из квартиры, нанесла ему не менее одного удара ножом в область груди. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Женщина заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Фото:   СУ СКР СО

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