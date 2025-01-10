В суд передано уголовное дело по обвинению тольяттинца в сбыте немаркированной табачной продукции

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Тольятти в феврале 2023 года получили оперативную информацию о том, что местный житель 2000 года рождения причастен к незаконной реализации немаркированной табачной продукции.

С целью проверки информации полицейские установили гаражный бокс, расположенный на улице Ботанической, где осуществлялась оптовая торговля сигаретами, пресекли противоправную деятельность, задержали продавца, в присутствии понятых провели осмотр помещения, обнаружили и изъяли в коробках сигареты иностранного производства в количестве 150 000 пачек. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Согласно полученным в ЭКЦ УМВД России по г. Тольятти результатам, изъятое является табачным изделием (сигареты с фильтром), немаркированной федеральной специальной (акцизной) маркой. Общая стоимость немаркированной табачной продукции составляет более 18 млн рублей.

По информации сотрудников полиции задержанный официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина пояснил полицейским, что приобрел табачные изделия через сеть Интернет с целью дальнейшего сбыта.

Следственным Управлением УМВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст.171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные в особо крупном размере). На время предварительного расследования подозреваемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело расследовано и с обвинительным заключением в отношении фигуранта передано в суд для принятия решения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Архивное фото: ГУ МВД СО