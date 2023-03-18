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В Сочи задержали блогера-сыроеда после гибели младенца от истощения

18 марта 2023 17:59
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Следствие будет просить суд заключить его под арест.

В Сочи задержали 43-летнего мужчину из Санкт-Петербурга по уголовному делу об истязании младенца (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК), сообщило управление Следственного комитета по Краснодарскому краю, передает РБК.

Следствие будет просить суд заключить его под арест.

По данным следствия, мужчина жил вместе с 33-летней девушкой (ее задержали 16 марта) в Вардане Лазаревского района Сочи. Она 11 февраля родила дома ребенка, за медицинской помощью пара не обращалась. Следователи полагают, что мужчина трижды за прошедший месяц забирал ребенка у матери и на сутки лишал его пищи. После ухудшения состояния ребенка пара решила отвезти младенца в больницу, однако он скончался до прибытия к медикам. Мать погибшего ребенка обвиняют в причинении смерти по неосторожности, она под домашним арестом.

 

Фото:   ru.freepik.com

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