В шиномонтажной мастерской Самары обнаружена и изъята крупная партия героина

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Пограничным управлением совместно с УФСБ России по Самарской области пресечена попытка незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в помещении шиномонтажной мастерской в Самаре, обнаружено и изъято 2 полиэтиленовых свертка, находившихся внутри колеса легкового автомобиля. Установлено, что в пакетах содержится героин общим весом около 2 кг.

По подозрению в совершении преступления задержан гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-службы Пограничного управления и УФСБ

