В Сергиевском районе мужчина подозревается в убийстве знакомой

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Суходол Сергиевского района, подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, 8 сентября 2025 года в вечернее время между подозреваемым и ранее знакомой ему девушкой, находившимися в подъезде дома по месту жительства последней, возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений, вызванных излишним вниманием со стороны мужчины. В ходе ссоры подозреваемый нанес девушке несколько ножевых ранений в область шеи, после чего покинул место происшествия и избавился от орудия преступления. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Следователями и криминалистами следственного управления проведены следственные действия, позволившие в кратчайшие сроки установить личность лица, причастного к совершению преступления, обнаружить нож, использованный в качестве орудия преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.