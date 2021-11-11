В селе Уваровка мать ножом повредила глаз своему сыну

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Следственным отделом Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы села Уваровка, обвиняемой в совершении преступления по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

В августе обвиняемая совместно со своим сыном (2011 года рождения) находилась во дворе своего жилого дома в селе Уваровка Сызранского района Самарской области, где занималась заготовкой корма для домашнего скота, нарезая овощи ножом.

"В момент очередного замаха женщина по неосторожности нанесла мальчику удар ножом в глаз, причинив ему тяжкий вред здоровью. В настоящее время ребенку оказана необходимая помощь, его здоровью ничего не угрожает", - сообщает пресс-служба СУ СК СО.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay