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В селе Уваровка мать ножом повредила глаз своему сыну

11 ноября 2021 15:58
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Она занималась заготовкой корма для домашнего скота, нарезая овощи ножом.

Следственным отделом Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы села Уваровка, обвиняемой в совершении преступления по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

В августе обвиняемая совместно со своим сыном (2011 года рождения) находилась во дворе своего жилого дома в селе Уваровка Сызранского района Самарской области, где занималась заготовкой корма для домашнего скота, нарезая овощи ножом. 

"В момент очередного замаха женщина по неосторожности нанесла мальчику удар ножом в глаз, причинив ему тяжкий вред здоровью.  В настоящее время ребенку оказана необходимая помощь, его здоровью ничего не угрожает", - сообщает пресс-служба СУ СК СО.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   pixabay

Теги: Сызрань Уголовное дело

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