В Самарской области завершено расследование убийства 15-летней давности

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Безенчукским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Сызрань 1969 года рождения, обвиняемого в совершении преступления по статье "Убийство", совершенного более 15 лет назад.



6 ноября 2006 года, ночью, обвиняемый, находясь возле одного из жилых домов в селе Обшаровка, познакомился с 19-летней местной жительницей, возвращавшейся со встречи с друзьями. Мужчина предложил своей новой знакомой выпить, на что она ответила согласием.

Между молодыми людьми возникла ссора, в ходе которой обвиняемый рукой перекрыл девушке свободный доступ кислорода и она задохнулась. Мужчина оттащил тело в ров, находящийся вдоль лесополосы, ограждающей кладбище, засыпал ветками и ушел.



"Сложность и длительность расследования уголовного дела обуславливается продолжительным нахождением тела в земле, которое согласно заключению судебно-медицинской экспертизы находилось там не менее года, а также необходимостью проведения комплекса иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Уголовно дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК СО