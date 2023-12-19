В Самарской области руководитель организации подозревается в нескольких мошенничествах

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Следственным отделом Сызрани возбуждено семь уголовных дел по статье "Мошенничество".

Как сообщает пресс-служба СУ СКР СО, с 2021 года по 2023 год группа лиц, действуя по предварительному сговору, достоверно зная о том, что Фондом президентских грантов различным организациям выделялись денежные средства для реализации нескольких спортивных проектов, с целью хищения денежных средств, вносили в договоры, заключаемые указанными организациями с контрагентами, недостоверные завышенные сведения о стоимости товаров и услуг. В результате незаконных действий были похищены денежные средства (разница между фактической стоимостью указанных товаров и услуг и стоимостью, указанной в договорах) на общую сумму около 7 миллионов рублей, принадлежащих Фонду президентских грантов.

Установлено, что к совершению преступлений причастен руководитель одной из организации, которой выделялись денежные средств по президентским грантам, в отношении которого судом по ходатайству следователя 19 декабря 2023 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. А также других лиц, причастных к его совершению. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.