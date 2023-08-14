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В Самарской области осуждены двое мужчин за продажу немаркированных табачных изделий

14 августа 2023 21:07
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Одному из мужчин назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, другому - 200 тыс. рублей.

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области установлены члены этнической организованной преступной группы (два человека), которые причастны к организации канала поставки на территорию региона немаркированных табачных изделий.

В феврале 2022 года злоумышленники задержаны с поличным сотрудниками УФСБ. Из незаконного оборота изъята немаркированная контрафактная табачная продукция в количестве 21500 пачек, рыночная стоимость которых составляет более 3 млн рублей.

Установлено, что один из них приобретал незаконную табачную продукцию в Москве партиями до 170 коробок (около 85 тыс. пачек) и перевозил ее на личном автомобиле в целях сбыта на территории Пензенской, Саратовской, Ульяновской и Самарской областей. Его подельник выполнял функции пособника, отвечал за расчеты с приобретателями контрафактной продукции на территории Самарской области.

Были возбуждены уголовные дела. 

Позже Сызранским судом одному из мужчин назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, другому - 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Самарской области. 

 

Фото:    пресс-служба Управления ФСБ России по Самарской области

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