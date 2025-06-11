В Самарской области  мужчина незаконно хранил боеприпасы

117

В ходе осмотра жилища, полицейские обнаружили и изъяли 43 патрона и карабин.

Сотрудникам уголовного розыска Отдела МВД России по Исаклинскому району поступила информация о причастности ранее не судимого местного жителя к незаконному хранению боеприпасов. С целью проверки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины.

Полицейские, проверяя информацию, в присутствии понятых провели осмотр жилища, в ходе которого обнаружили и изъяли 43 патрона и карабин.

Изъятое направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, селянин незаконно хранил патроны, изготовленные промышленным способом, предназначенные для использования в малокалиберном спортивном и охотничьем нарезном огнестрельном оружии, карабин модели «ТОЗ-16» 1960 года выпуска отечественного заводского производства, который относится к нарезному охотничьему огнестрельному оружию.

В ходе допроса задержанный полностью признал свою вину в содеянном и пояснил сотрудникам полиции, что ранее имел разрешение на пользование оружия в установленном законном порядке, но когда закончился срок, винтовку и ее принадлежности сдать якобы забыл.

В настоящее время Отделом дознания О МВД России по Исаклинскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение боеприпасов). Полицейские продолжают устанавливать факты противоправной деятельности фигуранта.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ освобождается от уголовной ответственности.

Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения, сообщает пресс-сужба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО