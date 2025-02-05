В Самарской области мужчина, обвиняемый в нарушении ПДД, повлекшем гибель двух детей, предстанет перед судом

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Шенталинским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

По версии следствия, 28 сентября 2024 года на 28-ом км автомобильной дороги «Урал-Исаклы-Шентала» обвиняемый, управляя транспортным средством в нарушении правил дорожного движения, совершил выезд на полосу встречного движения с целью обгона, в результате чего допустил столкновение с другим автомобилем под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое малолетних пассажиров транспортных средств и еще пять человек, включая несовершеннолетнего, получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО