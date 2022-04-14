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В Самарской области мужчина 5 лет проведет в колонии за мошенничество со 104,2 млн рублей

14 апреля 2022 18:14
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Представитель потерпевшей стороны - самарского филиала одного из банков - выразил признательность следователям за проявленный профессионализм при  раскрытии преступления.

В суд направлены уголовные дела о хищении денежных средств кредитного учреждения и преднамеренном банкротстве, возбужденные в отношении жителя Самарской области по статьям "Хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные в особо крупном размере" и «Преднамеренное банкротство». Ущерб банковскому учреждению составил 104,2 миллиона рублей.

Следователем совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции установлены более 100 свидетелей, которые в ходе предварительного расследования дела допрошены. Сотрудниками органов внутренних дел изъято и изучено порядка 50 тысяч кредитных и бухгалтерских документов, по ним назначены и проведены в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области свыше 20 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил более 50 томов.

"Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представления и дополнения к нему, доводы апелляционных жалоб с дополнениями, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой инстанции с достаточной полнотой, объективно и всесторонне рассмотрел представленные сторонами доказательства и дал им оценку. Выводы суда о виновности фигуранта в мошенничестве в сфере кредитования и преднамеренном банкротстве подтверждены собранными следователями материалами дела, содеянное квалифицировано верно", - передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Суд признал фигуранта уголовных дел виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Представитель потерпевшей стороны - самарского филиала одного из банков - выразил признательность следователям за проявленный профессионализм при  раскрытии преступления.

 

Фото:   pixabay

 

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