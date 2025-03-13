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В Самарской области методист детского сада подозревается в мошенничестве

13 марта 2025 21:15
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Женщина незаконно обратила в свою пользу более 175 тысяч рублей.

Богатовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении методиста детского сада, подозреваемой в мошенничестве.

По версии следствия, в период с 2021 года по 2024 года подозреваемая инициировала перед руководством детского сада выплату стимулирующих премий воспитателям, которые впоследствии незаконно присваивала и распоряжалась по своему усмотрению. Женщина незаконно обратила в свою пользу более 175 тысяч рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Уголовное дело

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