В Самарской области фермер подозревается в мошенничестве при получении субсидии

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Большеглушицким межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении главы крестьянско- фермерского хозяйства, подозреваемого по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области

"В апреле 2022 года подозреваемый, в целях получения субсидии из регионального бюджета на возмещение части затрат, понесенных на производство молочной продукции, предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области документы, содержащие заведомо ложные сведения, подтверждающие факт ее реализации. Данные документы послужили основанием для предоставления подозреваемому денежных средств из областного бюджета в размере не менее 250 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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