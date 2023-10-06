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В Самарской области будут судить водителя сгоревшего при перевозке детей автобуса

6 октября 2023 22:45
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В автобусе находилось 25 человек, в том числе несовершеннолетние.

Красноярским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении водителя автобуса, обвиняемого по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В 2023 году мужчина приобрел в собственность автобус ПАЗ и зарегистрировал в РЭО ОГИБДД У МВД Самары. Позже он  установил на автобус газобаллонное оборудование и начал эксплуатировать его без разрешения Госавтоинспекции.

В мае водитель автобуса за деньги согласился перевезти учащихся на экскурсию. 31 мая он перевозил несовершеннолетних детей, их родителей и педагогов из общеобразовательного учреждения на экскурсию в частное подсобное хозяйство.

В какой-то момент произошло возгорание автобуса, в котором находилось 25 человек, в том числе несовершеннолетние.

Согласно заключению эксперта причиной пожара является воспламенение топлива при попадании его на высоко нагретые детали двигателя, в результате разгерметизации топливной системы автобуса.

В связи с тем, что все пассажиры и водитель успели вовремя выйти из автобуса, в происшествии никто не пострадал.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   pxhere.com

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