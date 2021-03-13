В Самаре сводная сестра не пускала несовершеннолетнего брата в квартиру, после смерти отца

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После смерти отца сводная сестра не пускала несовершеннолетнего брата в квартиру, сменив замки и не отдав новый комплект ключей. Судебные приставы добились от женщины, чтобы она передала ключи опекуну и не чинила препятствий в пользовании жилплощадью.

Бабушка обратилась в суд за восстановлением прав своего несовершеннолетнего внука. После смерти отца мальчика его сводная сестра поменяла на входной двери замки. Дубликат ключей родственница опекуну ребенка не выдала. Суд встал на сторону бабушки мальчика и обязал сводную сестру не чинить препятствий в пользовании квартирой.

В отделении судебных приставов в отношении должницы возбудили исполнительное производство. Женщину уведомили о необходимости добровольного исполнения решения суда в пятидневный срок и предупредили о взыскании исполнительского сбора, в случае неисполнения требований исполнительного документа.

Женщина была продолжала уклоняться от исполнения судебного решения. Судебным приставом-исполнителем в отношении нее вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Оплатив долг, женщина незамедлительно передала бабушке несовершеннолетнего мальчика ключи от квартиры. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, передает пресс-служба УФССП СО.

Фото: pixabay