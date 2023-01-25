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В Самаре пресечена деятельность организованного преступного сообщества

25 января 2023 16:47
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Преступная банда пойдет под суд за обналичивание миллионов.

Самарскими следователями направлено в суд уголовное дело в отношении организаторов и участников преступного сообщества.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Самаре совместно с коллегами из Управления ФСБ России по Самарской области пресечена деятельность организованного преступного сообщества, участники которого обвиняются в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, легализации преступных доходов и выводе денежных средств за рубеж.

"Установлено, что двое жителей города Самары 1984 и 1987 годов рождения, зная о том, что юридические и физические лица, в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают необходимость в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, а также в «транзитных» перечислениях безналичных денежных средств на счета, действуя из корыстных побуждений, организовали преступное сообщество, состоящее из 10 человек. Обвиняемые осуществляли деятельность на территории Самарского и Московского регионов", -  сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Оперативниками задержаны 8 членов сообщества на территории Самарского региона и два организатора на территории Москвы. В ходе расследования проведены 72 обысковых мероприятий по местам жительства фигурантов и в принадлежавших им офисах. Проведены выемки служебных и бухгалтерских документов, установлены и допрошены более 1 000 свидетелей. По изъятой документации назначены 120 бухгалтерских и более 10 криминалистических экспертиз.

 Участниками сообщества, в период с января 2015 по август 2019 года обналичены крупные суммы денежных средств с извлечением суммы дохода более 500 миллионов рублей. Также члены преступного сообщества, в зависимости от роли каждого фигуранта, легализовали денежные средства на сумму свыше 19 миллионов рублей, и, используя подложные документы, совершили валютные операции по выводу 76 миллионов рублей за рубеж.

Следствием установлено, что сообщество состояло из функционально и территориально обособленных структурных подразделений: финансового -  занимающихся переводом денежных средств по счетам юридических лиц; оперативного - по выводу наличных денежных средств; юридического - осуществляющего сопровождение операций по переводу денежных средств, представление интересов в правоохранительных органах и судах, и силового блока.

По каждому эпизоду преступной деятельности обвиняемых следователями У МВД Р Самары возбуждены уголовные дела, которые были соединены в ходе расследования в одно производство.

В настоящий момент уголовное дело в отношении 8 членов преступного сообщества направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 120 миллионов рублей.

В отношении двух фигурантов, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве, выделены в отдельное производство уголовные дела, которые ранее рассмотрены судом.

 

Фото:   pxhere

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