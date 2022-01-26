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Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Самаре завершено расследование уголовного дела по факту убийства Екатерины Сокирской
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В Самаре завершено расследование уголовного дела по факту убийства Екатерины Сокирской

26 января 2022 19:48
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Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено уголовное дело в отношении Алексея Ряскова, обвиняемого по статье "Убийство".

"2 июля 2021,в вечернее время, Рясков, получив информацию о прибытии Екатерины Сокирской в Самару, дождался прилета последней, после чего проследил за ее передвижением, используя заранее арендованный автомобиль. Убедившись, что женщина следует к месту своего проживания, обвиняемый проследовал на площадку подъезда, где располагалась ее квартира, и стал ожидать появления последней. Далее, после появления Сокирской рядом с входной дверью квартиры, Рясков, применяя физическую силу, втолкнул ее в помещение и нанес не менее 57 ударов топором и иными предметами, использовавшимися в качестве оружия, в область расположения жизненно-важных органов, и скрылся. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

В связи с несогласием представителя обвиняемого с его виновностью в совершении указанного преступления и прекращением уголовного дела в связи со смертью последнего, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   СУ СК СО

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