В Самаре завершено расследование уголовного дела по факту убийства Екатерины Сокирской

157

Третьим отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено уголовное дело в отношении Алексея Ряскова, обвиняемого по статье "Убийство".



"2 июля 2021,в вечернее время, Рясков, получив информацию о прибытии Екатерины Сокирской в Самару, дождался прилета последней, после чего проследил за ее передвижением, используя заранее арендованный автомобиль. Убедившись, что женщина следует к месту своего проживания, обвиняемый проследовал на площадку подъезда, где располагалась ее квартира, и стал ожидать появления последней. Далее, после появления Сокирской рядом с входной дверью квартиры, Рясков, применяя физическую силу, втолкнул ее в помещение и нанес не менее 57 ударов топором и иными предметами, использовавшимися в качестве оружия, в область расположения жизненно-важных органов, и скрылся. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.



В связи с несогласием представителя обвиняемого с его виновностью в совершении указанного преступления и прекращением уголовного дела в связи со смертью последнего, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК СО