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В Самаре задержан сотрудник вуза, подозреваемый в мошенничествах

20 сентября 2024 20:43
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Заработную плату фиктивных сотрудников на общую сумму около 15 миллионов рублей мужчина обратил в свою пользу.

Следственным отделом по Октябрьскому району Самары задержан сотрудник высшего учебного заведения, подозреваемый в мошенничествах.

С 2003 года по 2022 год мужчина, являясь должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в учебном заведении, устроил в вуз четырех граждан на должность слесаря – сантехника,  которые с момента трудоустройства фактически не осуществляли свои должностные обязанности и не посещали рабочее место. Заработную плату сотрудников на общую сумму около 15 миллионов рублей мужчина обратил в свою пользу.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Самара

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