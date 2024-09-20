В Самаре задержан сотрудник вуза, подозреваемый в мошенничествах

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Следственным отделом по Октябрьскому району Самары задержан сотрудник высшего учебного заведения, подозреваемый в мошенничествах.

С 2003 года по 2022 год мужчина, являясь должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в учебном заведении, устроил в вуз четырех граждан на должность слесаря – сантехника, которые с момента трудоустройства фактически не осуществляли свои должностные обязанности и не посещали рабочее место. Заработную плату сотрудников на общую сумму около 15 миллионов рублей мужчина обратил в свою пользу.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО