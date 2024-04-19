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В Самаре задержали двоих старшеклассников, пытавшихся совершить поджог вертолёта на аэродроме

19 апреля 2024 20:33
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Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

Сотрудники Самарского УФСБ и военной контрразведки совместно с оперативниками ГУМВД установили и задержали по горячим следам злоумышленников, пытавшихся 17 апреля совершить поджог вертолёта «МИ-8» на территории военного аэродрома «Кряж» (к счастью, неудачно), сообщает  депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Ими оказались двое 16-летних старшеклассников из Тольятти. Они признались, что действовали по заданию спецслужб Украины и ранее уже организовывали другие диверсии и теракты на территории региона.
В частности, с начала года юнцы подожгли два релейных шкафа в с. Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и нефункционирующий поезд на железнодорожной станции «Жигулевское Море»", - написал политик.

Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Оба злоумышленника задержаны.

 

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