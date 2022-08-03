В Самаре за взяточничество предстанет перед судом ветеринарный врач

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Советским межрайонным следственным отделом Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении ветеринарного врача ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение», обвиняемого в "получении взятки должностным лицом".

"По версии следствия, в различные периоды времени с марта 2019 года по февраль 2022 года обвиняемый, на которого были возложены обязанности по обслуживанию одного из торговых комплексов города, получил в качестве взяток денежные средства на общую сумму более 134 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за оформление ветеринарно-сопроводительных документов на товар, реализуемый предпринимателями на торговых точках, без фактического его осмотра, и внесение соответствующих сведений в информационную систему. Следствием выявлено 6 эпизодов преступной деятельности обвиняемого, денежные средства передавались ежемесячно в виде фиксированных сумм", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО