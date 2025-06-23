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В Самаре возбуждено уголовное из-за конфликта со стрельбой на одной из улиц города

23 июня 2025 22:18
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В настоящее время участники инцидента установлены, с ними проводятся следственные действия.

Следователем СК возбуждено уголовное дело по результатам проверки информации в соцмедиа о стрельбе на одной из улиц Самары, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.
 
В соцмедиа размещена информация о том, что 22 июня 2025 года на улице в Самаре между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил из травматического оружия в голову местному жителю. Потерпевшему понадобилась медицинская помощь. 

По поручению руководителя СУ СКР СО Павла Олейника возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". 

В настоящее время участники инцидента установлены, с ними проводятся следственные действия, следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги: Самара Уголовное дело

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