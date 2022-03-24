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В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении врача-патологоанатома 

24 марта 2022 16:46
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Врач получил в качестве взятки более 841 тысячи рублей.

Ленинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении врача-патологоанатома одного из медицинских учреждений города и представителя организации, оказывающей ритуальные услуги. Они подозреваются в совершении преступлений по статьям "Получение взятки в крупном размере" и "Дача взятки в крупном размере".

Как сообщает пресс-служба СУ СКР СО, "между представителем организации, осуществляющей деятельность в сфере оказания ритуальных услуг, и врачом-патологоанатомом одного из медицинских учреждений города Самары была достигнута договоренность о предоставлении последним за взятку информации, связанной с осуществлением им своей профессиональной деятельности. Согласно указанной договоренности подозреваемым предоставлялась информация о лицах, скончавшихся в стенах учреждения, и их родственниках. Кроме того, незаконное денежное вознаграждение предназначалось за выдачу свидетельств о смерти неуполномоченным лицам, а также проведение вскрытия и выдачу тел умерших для захоронения в согласованные с представителем ритуального агентства дату и время".

В период с декабря 2020 года по декабрь 2021 года врач получил в качестве взятки более 841 тысячи рублей.

В настоящее время оба фигуранта задержаны, судом по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Фото:    pixabay

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