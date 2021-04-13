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Закон Происшествия Криминал

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении мужчины истязавшего своих детей и пасынка

13 апреля 2021 16:09
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В настоящее время он задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.

В течение 2020 года мужчинай, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в своей квартире в городе Самаре, систематически наносил побои своим малолетним детям 2013 года и 2019 года рождения, а также несовершеннолетнему пасынку 2006 года рождения.

В соответствии с решением суда, в декабре 2020 года подозреваемый лишен родительских прав, а мать ограничена в родительских правах в отношении своих несовершеннолетних детей, семья характеризуется как неблагополучная.

В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Кроме того,  возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". В ходе предварительного расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц профильных служб, которые должны осуществлять контроль за семьей, передает пресс-служба СУ СК РФ СО.

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