В Самаре возбуждено уголовное дело после падения наледи с кровли дома на  10-летнего мальчика

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Советским межрайонным следственным отделом по факту травмирования 10-летнего ребенка в результате падения наледи с кровли многоквартирного дома возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".



26 марта с кровли многоквартирного дома по улице Часовой в Самаре, произошло падение наледи на мальчика 2012 года рождения. Ребенок был доставлен в одно из медицинских учреждений города, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.



В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц обслуживающей организации, ответственных за своевременное выполнение работ по очистке кровель от снега и наледи.



Следственное управление обращает внимание, что необеспечение организациями ЖКХ и региональными органами власти своевременной очистки крыш зданий, а также ограничения прохода в опасных зонах влечет уголовную ответственность в случае наступления последствий для граждан и призывает граждан соблюдать меры предосторожности, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО