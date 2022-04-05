В Самаре возбуждено уголовное дело после падения наледи с кровли дома на  10-летнего мальчика

Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего в рамках проекта выявлено и систематизировано около 7000 архивных документов – свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР.
На железнодорожном вокзале Самары открылась выставка уникальных архивных документов «Без срока давности»
Уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что обмен четырех сотрудников Росатома сорвался в последний момент.
Москалькова: Россия и Украина провели обмен в формате 86 на 86 человек
Все проблемные участки находятся на постоянном контроле.
Улицы Самары, с которых запланирована откачка воды ночью
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.
Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег
Документ предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство более чем для 20 категорий лиц.
Госдума единогласно приняла в первом чтении президентский законопроект о гражданстве РФ
Подобные профилактические мероприятия по дорожной безопасности на территории Самарской области будут продолжены.
Сотрудники Госавтоинспекции региона провели мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Прежде всего, генеральной уборкой после зимнего сезона охвачен подвижной состав, который ежедневно выходит на линию.
В Самаре проводят генеральную уборку городского пассажирского транспорта
Многие виды онкологических заболеваний требуют проведения химиотерапии препаратами, которые убивают раковые клетки напрямую или препятствуют их росту
Более 2500 пациентов ежемесячно получают лечение в химиотерапевтических отделениях областного онкодиспансера
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.16
EUR 92.39
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники Госавтоинспекции региона провели мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Солисты Хора Турецкого посетили ретро-почту в Самаре 
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре возбуждено уголовное дело после падения наледи с кровли дома на  10-летнего мальчика

5 апреля 2022 15:55
82
В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц обслуживающей организации, ответственных за своевременное выполнение работ по очистке кровель от снега и наледи.

Советским межрайонным следственным отделом по факту травмирования 10-летнего ребенка в результате падения наледи с кровли многоквартирного дома возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

26 марта с кровли многоквартирного дома по улице Часовой в Самаре, произошло падение наледи на мальчика 2012 года рождения. Ребенок был доставлен в одно из медицинских учреждений города, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц обслуживающей организации, ответственных за своевременное выполнение работ по очистке кровель от снега и наледи.

Следственное управление обращает внимание, что необеспечение организациями ЖКХ и региональными органами власти своевременной очистки крыш зданий, а также ограничения прохода в опасных зонах влечет уголовную ответственность в случае наступления последствий для граждан и призывает граждан соблюдать меры предосторожности, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:    СУ СКР СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
5 апреля 2022  13:52
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
182
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
5 апреля 2022  13:21
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
200
119 предприятий Самарской области являются участниками национального проекта «Производительность труда»
5 апреля 2022  12:32
119 предприятий Самарской области являются участниками национального проекта «Производительность труда»
304
Свыше 50% от запланированного объема: в Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт дорог
5 апреля 2022  09:34
Свыше 50% от плана: в Самаре продолжается аварийно-ямочный р емонт дорог
239
Глава региона призвал инициативных, небезразличных жителей активнее участвовать в мониторинге реализации общественно значимых объектов.
4 апреля 2022  16:33
Дмитрий Азаров встретился с общественными наблюдателями Пестравки и Большой Черниговки
501
Весь список