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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей
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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей

3 февраля 2022 17:36
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В настоящее время проведены обыски, изъята необходимая документация, расследование продолжается.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в  особо крупном размере".

С октября по декабрь 2017 года сотрудниками ООО, осуществляющим свою деятельность в сфере строительства, в налоговый орган были предоставлены налоговые декларации с заведомо ложными сведениями о заключении договоров субподряда с рядом коммерческих организаций. При этом, фактически финансово-хозяйственные отношения между субъектами отсутствовали. В бюджет Российской Федерации не были перечислены налоговые платежи в размере более 120 миллионов рублей.

В настоящее время проведены обыски, изъята необходимая документация, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

 

Фото:   СУ СК СО

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