В Самаре возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей

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Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере".

С октября по декабрь 2017 года сотрудниками ООО, осуществляющим свою деятельность в сфере строительства, в налоговый орган были предоставлены налоговые декларации с заведомо ложными сведениями о заключении договоров субподряда с рядом коммерческих организаций. При этом, фактически финансово-хозяйственные отношения между субъектами отсутствовали. В бюджет Российской Федерации не были перечислены налоговые платежи в размере более 120 миллионов рублей.

В настоящее время проведены обыски, изъята необходимая документация, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Фото: СУ СК СО