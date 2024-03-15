В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти девушки

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Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".



По версии следствия, в начале марта 2024 года местная жительница почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую медицинскую помощь, однако спасти девушку не удалось.



В настоящее время по уголовному делу назначена судебно - медицинская экспертиза, с целью установления причины смерти, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.