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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти девушки

15 марта 2024 16:11
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В начале марта самарчанка почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую медицинскую помощь, однако спасти девушку не удалось.

Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По версии следствия, в начале марта 2024 года местная жительница почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую медицинскую помощь, однако спасти девушку не удалось.

В настоящее время по уголовному делу назначена судебно - медицинская экспертиза, с целью установления причины смерти, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Самара Уголовное дело

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