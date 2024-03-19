В Самаре возбуждено уголовное дело по факту схода снега с крыши дома, в результате которого пострадали женщина и ребенок

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19 марта произошел сход снега с крыши дома, расположенного по улице Победы в Промышленном районе города Самары, в результате которого пострадали женщина и 4-летний ребенок. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом по Промышленному району Самары возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО