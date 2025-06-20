В Самаре в суд направлено уголовное дело о получении взяток директором вуза 

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Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Куйбышевский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора филиала образовательного учреждения. Он обвиняется в получении взятки.



По версии следствия, в 2016–2024 годах директор незаконно предоставил в пользование индивидуальному предпринимателю участок акватории водно-спортивной лаборатории для размещения плавучего банного комплекса.



За предоставление возможности размещения коммерческого объекта, а также использование электрической сети лаборатории директор филиала ежемесячно получал от предпринимателя денежные средства и пользовался банными услугами на безвозмездной основе. Сумма взяток составила свыше 1,3 млн рублей.



Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд города Самары для рассмотрения по существу.