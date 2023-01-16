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Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Самаре установлен виновный в смерти по неосторожности женщины и ребёнка при пожаре на улице Некрасовской
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В Самаре установлен виновный в смерти по неосторожности женщины и ребёнка при пожаре на улице Некрасовской

16 января 2023 21:47
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Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

11 января на улице Некрасовской в 3-этажном жилом доме произошел пожар. В машине "скорой помощи" от отравления угарным газом умерла 5-летняя девочка, которую вынесли из квартиры на втором этаже дома. Через несколько дней в доме было обнаружено тело женщины без признаков жизни, ее личность сейчас устанавливается. 

По данному факту расследуется уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В ходе проведения предварительного расследования было установлено, что к совершению преступления причастен 36-летний житель указанного дома, проживающий в квартире на первом этаже. Со слов соседей, мужчина злоупотреблял спиртными напитками и вёл асоциальный образ жизни.  По предварительным данным, пожар произошёл из-за неправильного использования нагревательного прибора, в результате чего воспламенилась горючая жидкость. 

Сегодня по ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

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