В Самаре у организации-должника за неуплату налогов арестовали спецтехнику

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Судебные приставы Самары за долг по налогам в размере 185 тысяч рублей арестовали у организации, занимающейся строительством и ремонтом автомобильных дорог, грейдер.

В Межрайонном отделе судебных приставов Самары возбуждено исполнительное производство о взыскании с дорожного предприятия налоговой задолженности в размере свыше 185 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства руководство организации было ознакомлено с процессуальными документами, а также уведомлено, что в случае неисполнения своих обязательств с него будет взыскан исполнительский сбор в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Однако должник-организация проигнорировала требования исполнительного документа, в связи с чем в отношении нее судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 12 тысяч рублей. Также в рамках исполнительного производства сотрудники Службы установили место нахождения принадлежащего должнику имущества.

Выехав по месту нахождения спецтехники, числящейся за организацией, судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста автогрейдера. Руководство организации уведомили о необходимости оплатить долги в 10-тидневный срок, иначе арестованное имущество выставят на торги, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Самарской области