В Самаре трое молодых людей задержаны по подозрению в даче взятки в особо крупном размере

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Следственными органами СК СО возбуждено уголовное дело в отношении троих мужчин, подозреваемых в совершении преступления по статье "Дача взятки в особо крупном размере". Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Самарской области.

"Трое молодых людей, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору в интересах общества с ограниченной ответственностью, осуществляющем свою деятельность в сфере торговли различными видами топлива, передали сотруднику правоохранительных органов, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, 18 миллионов рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство при осуществлении организацией коммерческой деятельности. После передачи денежных средств подозреваемые были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий", - сообщили в СУ СК СО.

Подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК СО