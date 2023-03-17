В Самаре тракторист-машинист обвиняется в причинении смерти по неосторожности

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Советским межрайонным следственным отделом Самары предъявлено обвинение местному жителю по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Как сообщает пресс-служба СУ СКР СО, 28 июля 2022 года обвиняемый, управляя гусеничным экскаватором, в нарушении инструкции по охране труда для машинистов, не убедившись в безопасности своих действий, опустил ковш экскаватора на дно разрабатываемого рва и задел им мужчину, находящегося в зоне работы экскаватора. В результате мужчина получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства происшествия.

Фото: СУ СКР СО