В Самаре сын до смерти избил свою мать

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Следственным отделом по Промышленному району Самары задержан 43-летний местный житель, подозреваемый по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

31 марта мужчина, находясь дома по месту жительства, в ходе ссоры нанес своей 73-летней матери множественные удары по телу и голове. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО