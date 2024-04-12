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В Самаре сын до смерти избил свою мать

12 апреля 2024 20:19
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В настоящее время мужчина задержан.

Следственным отделом по Промышленному району Самары задержан 43-летний местный житель, подозреваемый по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

31 марта мужчина, находясь дома по месту жительства, в ходе ссоры нанес своей 73-летней матери множественные удары по телу и голове. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО 

 

 

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