В Самаре судебный пристав обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями

По версии следствия в сентябре 2024 года обвиняемая, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, внесла в акт совершения исполнительских действий заведомо ложные сведения об освобождении участка земель общего пользования от самовольной постройки – ангара.

На основании данного акта судебный пристав-исполнитель вынесла постановление об окончании исполнительного производства, чем нарушила интересы Департамента градостроительства городского округа Самары, выразившиеся в неисполнении решения суда.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.