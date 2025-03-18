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В Самаре суд спустя 30 лет вернул Минобороны России 6,5 га земли для строительства реабилитационного центра для участников СВО
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В Самаре суд спустя 30 лет вернул Минобороны России 6,5 га земли для строительства реабилитационного центра для участников СВО

18 марта 2025 14:48
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В Самаре суд спустя 30 лет вернул Минобороны России 6,5 га земли для строительства реабилитационного центра для участников СВО

В Самаре принято важное судебное решение в интересах участников специальной военной операции. 10 марта 2025 года суд Промышленного района постановил вернуть в собственность санатория «Волга» Центрального военного округа участок земли площадью 6,5 гектаров, который был незаконно захвачен коммерсантами более 30 лет назад.

На этой территории будет построен современный реабилитационный центр для военнослужащих, выполнявших задачи в зоне СВО. Таким образом, в Самаре будет реализовано поручение Президента России по созданию реабилитационного центра. Новые центры обеспечат передовые условия для лечения, восстановления и социальной адаптации бойцов.

Решение суда стало важным шагом в деле справедливого распределения государственных ресурсов и укрепления социальной поддержки военнослужащих. Реабилитационный центр в Самаре станет частью масштабной государственной программы по медицинской и психологической помощи защитникам Отечества.

Фото Министерства обороны РФ

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