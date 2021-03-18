В Самаре Шестой кассационный суд изменил приговор экс-замначальнику регуправления Росгвардии Дмитрию Сазонову

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18 марта Шестой кассационный суд в Самаре изменил приговор экс-замначальнику регионального управления Росгвардии Дмитрию Сазонову.

Сотрудники ФСБ задержали его в июле 2018 года после получения взятки в 100 тысяч рублей. По данным силовиков, деньги передавали от ОПГ "Законовские". Банду создали в Самаре в 90-е годы. Она "держала" рынки и ЧОПы. По версии правоохранителей, Сазонов занимался "крышеванием" охранных предприятий.



Позже выяснилось, что он получал взятки от "Законовских" с 2008 года. Общая сумма незаконных вознаграждений – 30 млн рублей.

В феврале 2020 года суд вынес Дмитрию Сазонову приговор. Ему назначили 12 лет лишения свободы и штраф в 220 млн рублей. Бывший замначальника управления Росгвардии с таким вердиктом не согласился и обжаловал его.

Сегодня Шестой кассационный суд решение предыдущей инстанции изменил.



Судья Закарий Вагапов исключил из обвинения получение взяток от лидера "Законовских" Алексея Рыжова с 2011 по 2016 год. В итоге, как написал в "Фейсбуке" адвокат экс-росгвардейца Дмитрий Тараборин, от изначально вменявшихся 30 млн рублей остались только 2,2 млн. Эпизод с фотографами, вину по которому Сазонов сразу признал, переквалифицировали со статьи "Получение взятки" на "Мошенничество".



В пресс-службе Шестого кассационного суда sova.info сообщили, что Сазонову сократили срок:

- По совокупности назначено наказание в 9 лет 6 месяцев лишения свободы.

Также бывшему росгвардейцу изменили сумму штрафа. Ее снизили до 22 млн рублей. Фото: sova.info