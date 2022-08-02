В Самаре семейная пара из Уфы расплачивалась фальшивыми купюрами в магазинах

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В ходе проведения оперативных мероприятий на территории областного центра, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из Управления МВД России по г. Самаре, пресечена противоправная деятельность по хранению и сбыту фальшивых купюр.

По версии следствия, ранее судимый мужчина 1993 года рождения и его ранее не судимая супруга 1990 года рождения, осуществили сбыт не менее 7 поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей, расплачиваясь ими в различных торговых точках города Самары.

При задержании у мужчины в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли еще 7 купюр с признаками подделки и направили их на экспертизу. Исследование, проведенное в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области показало, что купюры являются фальшивыми и изготовлены на цветном принтере.

Как пояснили уроженцы города Уфа, в Самаре они были проездом и фальшивыми купюрами оплачивали свои покупки в магазинах.

В отношении задержанных, следователями СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждены уголовные дела, по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Обоим фигурантам предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 186 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент уголовные дела объединенные в одно производство, с утвержденным по нему обвинительным заключением, направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВЛ СО.

Фото: ГУ МВД СО