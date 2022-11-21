В Самаре профессор университета за злоупотребление должностными полномочиями предстанет перед судом

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Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении профессора «Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики», обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

В 2021 году обвиняемый перечислил более 28 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидий, подрядчикам за фактически невыполненные ремонто-строительные работы по капитальному ремонту общежития ФГБОУ ВО «ПГУТИ».

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО