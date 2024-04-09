В Самаре приостановлена деятельность крематория для животных

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Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По версии следствия, деятельность крематория по утилизации животных и биологических отходов, расположенного в непосредственной близости от жилых домов, образовательных учреждений и детских площадок в Куйбышевском районе города Самары, осуществляется в нарушение мер безопасности здоровья местных жителей.

В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые первоначальные судебные экспертизы, истребована документация, регламентирующая оказание услуг по утилизации животных.

Кроме того, в целях предотвращения негативных последствий и неблагоприятных условий для жизни и здоровья местных жителей деятельность крематория приостановлена в принудительном порядке, крематор изъят в ходе выемки.

Предварительное расследование по уголовному делу продолжается, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО

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