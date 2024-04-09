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Деятельность крематория по утилизации животных и биологических отходов, осуществляется в нарушение мер безопасности здоровья местных жителей.
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В Самаре приостановлена деятельность крематория для животных

9 апреля 2024 19:24
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Деятельность крематория по утилизации животных и биологических отходов, осуществляется в нарушение мер безопасности здоровья местных жителей.

Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По версии следствия, деятельность крематория по утилизации животных и биологических отходов, расположенного в непосредственной близости от жилых домов, образовательных учреждений и детских площадок в Куйбышевском районе города Самары, осуществляется в нарушение мер безопасности здоровья местных жителей.

В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые первоначальные судебные экспертизы, истребована документация, регламентирующая оказание услуг по утилизации животных.

Кроме того, в целях предотвращения негативных последствий и неблагоприятных условий для жизни и здоровья местных жителей деятельность крематория приостановлена в принудительном порядке, крематор изъят в ходе выемки.

Предварительное расследование по уголовному делу продолжается, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО 

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