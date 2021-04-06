В Самаре пресечена незаконная деятельность игрового клуба

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Полицейские получили информацию о том, что в одном из нежилых помещений в Промышленном районе Самары организована незаконная игорная деятельность.

При силовой поддержке бойцов «СОБР» Самарской области полицейские установили, что по данному адресу действительно располагается игровой клуб.

Также установлен и задержан организатор незаконной деятельности – ранее не судимый житель Самары 1997 года рождения. Изъято 10 единиц компьютерного оборудования, при помощи которого осуществлялся выход в сеть интернет для проведения незаконных азартных игр.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО