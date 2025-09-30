В Самаре полицейские задержали женщину-водителя иномарки за хранение наркотиков

159

24 сентября рано утром сотрудники Госавтоинспекции на ул. Чекистов в Самаре остановили для проверки автомобиль Chevrolet Cruze.

Полицейские обратили внимание на поведение 41-летней женщины-водителя, которая заметно нервничала и неохотно отвечала на уточняющие вопросы. Госавтоинспекторы предположили, что она находится в состоянии наркотического опьянения и предложили пройти освидетельствование. Водитель отказалась от медицинской процедуры.

Для проведения личного досмотра задержанной на место прибыла сотрудник полиции-женщина. Она обнаружила и изъяла из сумочки водителя пакетик с наркотиком. Женщина пояснила полицейским, что запрещенное вещество она приобрела для собственного употребления.

Злоумышленницу доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков задержанная дала согласие на прохождение медицинского освидетельствование на состояние опьянения, однако, по прибытии в больницу, вновь отказалась от процедуры.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО