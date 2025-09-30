В Самаре полицейские задержали женщину-водителя иномарки за хранение наркотиков

Я нашел ошибку
Главные новости:
В день футбольного матча на территории стадиона будет работать мобильный медицинский комплекс Волжской районной клинической больницы.
1 октября на стадионе «Солидарность Самара Арена» можно пройти вакцинацию
В ходе ремонта выполнен комплекс внутренних работ с обновлением покрытий стен, потолков и напольных покрытий, полностью заменены системы водоснабжения и электроснабжения, отопления.
В селе Тенеево Кошкинского района проведен капремонт в офисе врача общей практики
Основной тема сезона объявлен — «Технологический суверенитет: технологии будущего — в наших руках».
В Самарской области пройдут очные этапы Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной военной операции.
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В 2025 году единый региональный конкурс проводится по 9 номинациям.
О проведении в 2025 году единого регионального конкурса Самарской области в сфере государственного и муниципального управления
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Вячеслав Широков предложил новый подход к расчету и оценке напряженно-деформированного состояния стальных модульных зданий при различных вариантах силового воздействия.
Ученый Самарского политеха доказал надежность модульных зданий в сейсмически активных регионах
Театр покажет четыре свои лучшие постановки: опера «Флория Тоска», опера «Аида», балет-притча «Три маски короля» и балет-феерия «Щелкунчик».
САТОБ примет участие в XXVII Международном фестивале музыки и танца в Бангкоке
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.87
-0.74
EUR 97.14
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре полицейские задержали женщину-водителя иномарки за хранение наркотиков

30 сентября 2025 13:16
159
Возбуждено уголовное дело.

24 сентября рано утром сотрудники Госавтоинспекции на ул. Чекистов в Самаре остановили для проверки автомобиль Chevrolet Cruze.

Полицейские обратили внимание на поведение 41-летней женщины-водителя, которая заметно нервничала и неохотно отвечала на уточняющие вопросы.  Госавтоинспекторы предположили, что она находится в состоянии наркотического опьянения и предложили пройти освидетельствование. Водитель отказалась от медицинской процедуры.

Для проведения личного досмотра задержанной на место прибыла сотрудник полиции-женщина. Она обнаружила и изъяла из сумочки водителя пакетик с наркотиком. Женщина пояснила полицейским, что запрещенное вещество она приобрела для собственного употребления.

Злоумышленницу доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков задержанная дала согласие на прохождение медицинского освидетельствование на состояние опьянения, однако, по прибытии в больницу, вновь отказалась от процедуры.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре полицейские расследуют уголовные дела, возбужденные по факту организации местной жительницей незаконной миграции и фиктивной постановки на учет 45 иностранцев.
18 сентября 2025, 14:46
Самарчанка «прописала» 45 иностранцев за 90 тысяч рублей
В Самаре полицейские расследуют уголовные дела, возбужденные по факту организации местной жительницей незаконной миграции и фиктивной постановки на учет 45... Закон
641
Молодой человек пояснил следователю, что противоправной подработкой решил заняться, чтоб погасить долг за электросамокат.
09 сентября 2025, 14:17
Студент самарского колледжа, подозревается в сбыте синтетического наркотика
Молодой человек пояснил следователю, что противоправной подработкой решил заняться, чтоб погасить долг за электросамокат. Общество
560
Следователями и криминалистами установлена личность лица, проверяемого на причастность к преступлению.
08 сентября 2025, 17:28
В Самаре обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями
Следователями и криминалистами установлена личность лица, проверяемого на причастность к преступлению. Закон
797
В центре внимания
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
198
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
360
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
193
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
367
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
529
Весь список