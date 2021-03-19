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В Самаре полицейские раскрыли убийство  в квартире дома на улице Ставропольской

19 марта 2021 15:06
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Мужчина сообщил в полицию, что стал свидетелем убийства. Сотрудники полиции выяснили, что он сам причастен к совершению преступления.

Мужчина сообщил в полицию, что стал свидетелем убийства. Сотрудники полиции выяснили, что он сам причастен к совершению преступления.

Утром 13 марта в отдел полиции Самары поступила информация о преступлении, совершенном в квартире дома, расположенного на ул. Ставропольской.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили следы распития спиртных напитков, а также труп хозяина квартиры 1956 года рождения.

Служебная собака взяла след от квартиры и вывела на улицу, где обозначила местонахождение целевого объекта. В сугробе полицейские обнаружили нож со следами бурого цвета на лезвии и направили его на экспертизу.

Установив круг знакомых погибшего, полицейские проверили места сбора лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, притоны, чердачные и подвальные помещения домов, расположенных в непосредственной близости от места совершения преступления.

Сосед погибшего - житель областного центра 1990 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи, грабежа и убийства, рассказал полицейским, что к преступлению могут быть причастны двое братьев, зарегистрированных в Екатеринбурге и не имеющие постоянного места жительства в еамары.  

Оперуполномоченные составили и распространили среди личного состава полиции ориентировку на розыск мужчин с использованием фотографий и описанием примет, имеющихся в базе данных полиции. Информацию направили в региональные СМИ и разместили в сети Интернет.

К розыску и задержанию подозреваемых были подключены сотрудники ППСП и дорожно-постовой службы, участковые уполномоченные полиции, оперуполномоченные уголовного розыска.

Уже вечером 16 марта экипаж патрульно-постовой службы полиции заметил и задержал мужчин, схожих по приметам с разыскиваемыми, на территории Советского района.

Доставленные в отдел полиции братья пояснили, что 13 марта распивали спиртные напитки в компании хозяина квартиры и его соседа, с которыми их связывали дружеские отношения. Со слов задержанных, между их товарищами произошел конфликт, в ходе которого гостеприимный хозяин получил множественные удары ножом в спину. После случившегося братья убежали из квартиры.

Полицейские предположили, что мужчина, который сообщил в полицию, что стал свидетелем убийства, сам причастен к совершению преступления. А о преступной роли своих знакомых братьев-близнецов заявил, чтобы отвести от себя подозрения. Оперуполномоченные уголовного розыска задержали мужчину в Самаре. Информация о возможной его причастности к совершению особо тяжкого преступления подтвердилась. В настоящее время, мужчина заключен под стражу.

СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство», передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото из открытых источников

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